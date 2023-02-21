Варданяна смещают. Прокурора назначают о развитии ситуации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

В Карабахе начался процесс «изгнания» Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения. Как известно, осенью прошлого года олигарх переехал из Москвы в зону ответственности российских миротворцев, объявил себя «госминистром» и в этом качестве всячески накалял и без того напряженную обстановку в регионе.

Сам же Варданян, судя по всему, уезжать из Карабаха не собирается.

«Госминистр» не намерен уходить, даже если его «отстранят от должности»

Как уже сообщалось, азербайджанские экоактивисты, пикетирующие в знак протеста дорогу Лачин - Ханкенди, требуют в числе прочего, чтобы Рубен Варданян немедленно покинул регион.

На днях Варданян, использовав машину российских миротворцев, сумел миновать «блокаду» на пути к Лачину и отправился на несколько дней в Москву, откуда вернулся уже с новыми указаниями. В эти же дни по региону распространилась новость, что Араик Арутюнян, лидер сепаратистского режима, также отправился в столицу России на «деловые переговоры».

Варданян, использовав машину российских миротворцев, отправился в Москву за новыми указаниями. В Первопрестольную на «деловые переговоры» последовал и Араик Арутюнян

В результате источники, близкие к властям Армении, стали распространять сообщения о том, что Варданян вскоре будет снят со своего «поста». Сообщалось, в частности, что Ереван недоволен олигархом и планирует назначить вместо него «генпрокурора» Гургена Нерсисяна. Сам Нерсисян подтвердил эти сообщения, заявив, что ему уже предложена должность «госминистра», но с решением он пока не определился.

Одновременно источники, близкие к Рубену Варданяну, утверждают, что «госминистр» не намерен уходить, даже если его «отстранят от должности». По их словам, олигарх в любом случае останется в Ханкенди, чтобы мобилизовать вокруг себя все «оппозиционные силы Арцаха».

Кандидат на место «госминистра» Гурген Нерсисян

Накануне бывший заместитель министра обороны Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян заявил, что 23 февраля Варданян должен уйти в отставку, не уточнив, правда, откуда у него эта информация и как было принято такое решение. По мнению провластного депутата, отставка Варданяна является правильным решением, даже если таким образом будет выполнено требование президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхене в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ильхам Алиев выдвинул предварительное условие, в соответствии с которым он готов вести диалог с армянами Карабаха, но при условии, что Рубен Варданян уйдет.

«Теперь, допустим, Алиев требует: «Дайте мне Зангезурский коридор, только тогда я открою [Лачинский коридор], - цитируют Мелконяна армянские источники. - Что ж теперь делать? Построить «Зангезурский коридор» и отдать его азербайджанцам? Или сказать Варданяну: «Рубик-джан, иди туда, откуда пришел!» Конечно, если вся проблема связана с Рубеном, то власти Карабаха должны сказать ему, чтобы он оставил эту должность».

Провластный депутат Мелконян считает, что Варданян внес «раскол во власть Карабаха. Конечно, его прислали русские, а кто еще?»

По мнению Мелконяна, отставка Варданяна не только поможет «открыть» Лачинскую дорогу, но и решит вопрос «раскола во власти» в Карабахе.

«Нахождение Рубена Варданяна в Карабахе вызвало разногласия во власти, - подчеркнул бывший замминистра обороны Армении. - Спросите его: кто вас послал и зачем вы вообще приехали в Карабах? Зачем вы внесли раскол во власть Карабаха? Конечно, его прислали русские, а кто еще?»

Депутат уверен, что именно по вине Варданяна отношения «властей» Карабаха с Арменией в последнее время стали натянутыми. Помимо этого, Мелконян обвинил олигарха в создании «двоевластия в Арцахе». По его словам, ситуация изменилась только после визита Араика Арутюняна в Москву.

«Когда Арутюнян вернулся оттуда, он понял, что если опять что-то упустит, ему конец. Поэтому он снова взял на себя управление», - подчеркнул Мелконян.

Складывается ощущение, что официальный Ереван все-таки окончательно решил избавиться от Варданяна

В свою очередь, Месроп Аракелян, советник Рубена Варданяна и соучредитель партии «Жизнь за Родину» в Карабахе, заявил армянской службе «Радио Свобода», что Варданян «не уйдет в отставку добровольно». Мол, если даже его освободят от «должности», он все равно не покинет Карабах.

«Независимо от того, произойдут какие-либо политические изменения или нет, преданность Рубена Варданяна «Арцаху» останется неизменной, и он сделает максимум для того, чтобы противостоять существующим вызовам», - подчеркнул Аракелян, отвечая на вопрос, собирается ли Варданян уходить в отставку.

На вопрос, могут ли «госминистра» сместить с занимаемой должности против его воли, Аракелян ответил, что такой информации у него нет.

Подводя черту под возней вокруг армянской «игры престолов», складывается ощущение, что официальный Ереван все-таки окончательно решил избавиться от Варданяна. В то же время нет никаких подтверждений тому, что Москва готова отказаться от дальнейшей поддержки сепаратистского режима в Ханкенди, даже если Рубен Варданян уберется туда, откуда пришел.