Варданяна смещают. Прокурора назначают о развитии ситуации
В Карабахе начался процесс «изгнания» Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения. Как известно, осенью прошлого года олигарх переехал из Москвы в зону ответственности российских миротворцев, объявил себя «госминистром» и в этом качестве всячески накалял и без того напряженную обстановку в регионе.
Сам же Варданян, судя по всему, уезжать из Карабаха не собирается.
Как уже сообщалось, азербайджанские экоактивисты, пикетирующие в знак протеста дорогу Лачин - Ханкенди, требуют в числе прочего, чтобы Рубен Варданян немедленно покинул регион.
На днях Варданян, использовав машину российских миротворцев, сумел миновать «блокаду» на пути к Лачину и отправился на несколько дней в Москву, откуда вернулся уже с новыми указаниями. В эти же дни по региону распространилась новость, что Араик Арутюнян, лидер сепаратистского режима, также отправился в столицу России на «деловые переговоры».
В результате источники, близкие к властям Армении, стали распространять сообщения о том, что Варданян вскоре будет снят со своего «поста». Сообщалось, в частности, что Ереван недоволен олигархом и планирует назначить вместо него «генпрокурора» Гургена Нерсисяна. Сам Нерсисян подтвердил эти сообщения, заявив, что ему уже предложена должность «госминистра», но с решением он пока не определился.
Одновременно источники, близкие к Рубену Варданяну, утверждают, что «госминистр» не намерен уходить, даже если его «отстранят от должности». По их словам, олигарх в любом случае останется в Ханкенди, чтобы мобилизовать вокруг себя все «оппозиционные силы Арцаха».
Накануне бывший заместитель министра обороны Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян заявил, что 23 февраля Варданян должен уйти в отставку, не уточнив, правда, откуда у него эта информация и как было принято такое решение. По мнению провластного депутата, отставка Варданяна является правильным решением, даже если таким образом будет выполнено требование президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Напомним, на прошлой неделе в Мюнхене в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ильхам Алиев выдвинул предварительное условие, в соответствии с которым он готов вести диалог с армянами Карабаха, но при условии, что Рубен Варданян уйдет.
«Теперь, допустим, Алиев требует: «Дайте мне Зангезурский коридор, только тогда я открою [Лачинский коридор], - цитируют Мелконяна армянские источники. - Что ж теперь делать? Построить «Зангезурский коридор» и отдать его азербайджанцам? Или сказать Варданяну: «Рубик-джан, иди туда, откуда пришел!» Конечно, если вся проблема связана с Рубеном, то власти Карабаха должны сказать ему, чтобы он оставил эту должность».
По мнению Мелконяна, отставка Варданяна не только поможет «открыть» Лачинскую дорогу, но и решит вопрос «раскола во власти» в Карабахе.
«Нахождение Рубена Варданяна в Карабахе вызвало разногласия во власти, - подчеркнул бывший замминистра обороны Армении. - Спросите его: кто вас послал и зачем вы вообще приехали в Карабах? Зачем вы внесли раскол во власть Карабаха? Конечно, его прислали русские, а кто еще?»
Депутат уверен, что именно по вине Варданяна отношения «властей» Карабаха с Арменией в последнее время стали натянутыми. Помимо этого, Мелконян обвинил олигарха в создании «двоевластия в Арцахе». По его словам, ситуация изменилась только после визита Араика Арутюняна в Москву.
«Когда Арутюнян вернулся оттуда, он понял, что если опять что-то упустит, ему конец. Поэтому он снова взял на себя управление», - подчеркнул Мелконян.
В свою очередь, Месроп Аракелян, советник Рубена Варданяна и соучредитель партии «Жизнь за Родину» в Карабахе, заявил армянской службе «Радио Свобода», что Варданян «не уйдет в отставку добровольно». Мол, если даже его освободят от «должности», он все равно не покинет Карабах.
«Независимо от того, произойдут какие-либо политические изменения или нет, преданность Рубена Варданяна «Арцаху» останется неизменной, и он сделает максимум для того, чтобы противостоять существующим вызовам», - подчеркнул Аракелян, отвечая на вопрос, собирается ли Варданян уходить в отставку.
На вопрос, могут ли «госминистра» сместить с занимаемой должности против его воли, Аракелян ответил, что такой информации у него нет.
Подводя черту под возней вокруг армянской «игры престолов», складывается ощущение, что официальный Ереван все-таки окончательно решил избавиться от Варданяна. В то же время нет никаких подтверждений тому, что Москва готова отказаться от дальнейшей поддержки сепаратистского режима в Ханкенди, даже если Рубен Варданян уберется туда, откуда пришел.