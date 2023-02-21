Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:34

В Карабахе начался процесс «изгнания» Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения. Как известно, осенью прошлого года олигарх переехал из Москвы в зону ответственности российских миротворцев, объявил себя «госминистром» и в этом качестве всячески накалял и без того напряженную обстановку в регионе. Сам же Варданян, судя по всему, уезжать из Карабаха не собирается.

Как уже сообщалось, азербайджанские экоактивисты, пикетирующие в знак протеста дорогу Лачин - Ханкенди, требуют в числе прочего, чтобы Рубен Варданян немедленно покинул регион. На днях Варданян, использовав машину российских миротворцев, сумел миновать «блокаду» на пути к Лачину и отправился на несколько дней в Москву, откуда вернулся уже с новыми указаниями. В эти же дни по региону распространилась новость, что Араик Арутюнян, лидер сепаратистского режима, также отправился в столицу России на «деловые переговоры».

В результате источники, близкие к властям Армении, стали распространять сообщения о том, что Варданян вскоре будет снят со своего «поста». Сообщалось, в частности, что Ереван недоволен олигархом и планирует назначить вместо него «генпрокурора» Гургена Нерсисяна. Сам Нерсисян подтвердил эти сообщения, заявив, что ему уже предложена должность «госминистра», но с решением он пока не определился. Одновременно источники, близкие к Рубену Варданяну, утверждают, что «госминистр» не намерен уходить, даже если его «отстранят от должности». По их словам, олигарх в любом случае останется в Ханкенди, чтобы мобилизовать вокруг себя все «оппозиционные силы Арцаха».

Накануне бывший заместитель министра обороны Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян заявил, что 23 февраля Варданян должен уйти в отставку, не уточнив, правда, откуда у него эта информация и как было принято такое решение. По мнению провластного депутата, отставка Варданяна является правильным решением, даже если таким образом будет выполнено требование президента Азербайджана Ильхама Алиева. Напомним, на прошлой неделе в Мюнхене в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ильхам Алиев выдвинул предварительное условие, в соответствии с которым он готов вести диалог с армянами Карабаха, но при условии, что Рубен Варданян уйдет. «Теперь, допустим, Алиев требует: «Дайте мне Зангезурский коридор, только тогда я открою [Лачинский коридор], - цитируют Мелконяна армянские источники. - Что ж теперь делать? Построить «Зангезурский коридор» и отдать его азербайджанцам? Или сказать Варданяну: «Рубик-джан, иди туда, откуда пришел!» Конечно, если вся проблема связана с Рубеном, то власти Карабаха должны сказать ему, чтобы он оставил эту должность».

По мнению Мелконяна, отставка Варданяна не только поможет «открыть» Лачинскую дорогу, но и решит вопрос «раскола во власти» в Карабахе. «Нахождение Рубена Варданяна в Карабахе вызвало разногласия во власти, - подчеркнул бывший замминистра обороны Армении. - Спросите его: кто вас послал и зачем вы вообще приехали в Карабах? Зачем вы внесли раскол во власть Карабаха? Конечно, его прислали русские, а кто еще?» Депутат уверен, что именно по вине Варданяна отношения «властей» Карабаха с Арменией в последнее время стали натянутыми. Помимо этого, Мелконян обвинил олигарха в создании «двоевластия в Арцахе». По его словам, ситуация изменилась только после визита Араика Арутюняна в Москву. «Когда Арутюнян вернулся оттуда, он понял, что если опять что-то упустит, ему конец. Поэтому он снова взял на себя управление», - подчеркнул Мелконян.