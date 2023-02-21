Гарибашвили отправился в Турцию

В ходе визита Гарибашвили встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации грузинского правительства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Турцию.

Глава правительства также посетит провинцию Хатай, город Антакья, где после разрушительных землетрясений работают спасатели из Грузии и других стран.

В состав делегации, которой руководит Гарибашвили, также входят министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, руководитель Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили.