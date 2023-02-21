Мадрид об отправке военных НАТО в Украину

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству EFE.

Западные страны не планируют отправлять своих военных в Украину для участия в конфликте.

«Ни при каком сценарии не планируется ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО наличие солдат ни испанских, ни европейских, ни из стран НАТО в Украине, и это должно быть предельно ясным», - заверил глава МИД.

Он также отметил, что вся военная помощь, оказываемая Киеву, является оборонным материалом.

«Мы все едины в том, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - сказал Альбарес.