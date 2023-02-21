Мадрид об отправке военных НАТО в Украину
Западные страны не планируют отправлять своих военных в Украину для участия в конфликте.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству EFE.
«Ни при каком сценарии не планируется ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО наличие солдат ни испанских, ни европейских, ни из стран НАТО в Украине, и это должно быть предельно ясным», - заверил глава МИД.
Он также отметил, что вся военная помощь, оказываемая Киеву, является оборонным материалом.
«Мы все едины в том, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - сказал Альбарес.