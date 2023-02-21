Алиев поздравил императора Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Нарухито по случаю Национального праздника этой страны – Дня рождения императора.

«Ваше величество, от своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – дня Вашего рождения.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Японии – постоянного мира и процветания», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.