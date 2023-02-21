Польша провела «секретную операцию» в Украине

По его информации, саперы, по просьбе украинской стороны, занимались разминированием территорий. На данный момент все польские полицейские вернулись в Польшу.

Миссия из почти сотни польских полицейских саперов 5 месяцев тайно работала в Украине.

Как отмечает портал, Украина попросила о помощи в рамках действующей в Евросоюзе группы ATLAS, которая объединяет контртеррористические формирования стран ЕС. Положительный ответ дала только Польша. Остальные страны посчитали отправку своих полицейских в регион конфликта слишком опасным.

По данным Wirtualna Polska, по решению МВД республики группа для отправки в Украину была сформирована летом. Отправлялись только добровольцы. В начале октября 98 человек с двумя обученными собаками выехали из страны.