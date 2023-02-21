Более 10 млн человек приехали в Польшу из Украины
Более 10 млн человек въехали с территории Украины в Польшу с 24 февраля прошлого года.
Об этом сообщила в Twitter польская служба пограничной охраны.
«С 24 февраля 2022 года - 10 млн человек», - говорится в сообщении о прибывших в Польшу из Украины.
При этом из Польши в Украину выехали более 8,116 млн человек.
Согласно подсчетам МВД Польши, 1,5 млн прибывших в страну из Украины получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия.
На данный момент в стране остаются около 1,3-1,4 млн человек из числа прибывших из Украины после 24 февраля. Около 80% из них начали работать в Польше.
Поддержка беженцев в прошлом году обошлась польскому бюджету примерно в 12 млрд злотых (около $3 млрд). В середине декабря Сейм Польши принял закон, который предусматривает ограничение помощи находящимся в стране продолжительное время. С марта граждане Украины, пребывающие в Польше более 120 дней, будут оплачивать 50% стоимости проживания в предоставленных им пунктах размещения, а с мая - 75% в случае нахождения в стране более 180 дней.