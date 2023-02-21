Более 10 млн человек приехали в Польшу из Украины

Более 10 млн человек въехали с территории Украины в Польшу с 24 февраля прошлого года.

Об этом сообщила в Twitter польская служба пограничной охраны.

«С 24 февраля 2022 года - 10 млн человек», - говорится в сообщении о прибывших в Польшу из Украины.

При этом из Польши в Украину выехали более 8,116 млн человек.