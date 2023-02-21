Скончался пилот рухнувшего в России истребителя ОБНОВЛЕНО
После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
«По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность», - сказали в министерстве.
*** 12:04
В Белгородской области упал истребитель Су-25, сообщают российские телеграм-каналы.
«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В силовых структурах российским СМИ уточнили, что пилот Су-25 катапультировался.
Telegram-канал Baza пишет, что штурмовик потерпел крушение на окраине села Орехово, упав на сарай с сеном, после чего возник пожар.