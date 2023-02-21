В Молдове сообщили о раскрытии иностранной агентурной сети

«Под следствием находятся 5 человек: граждане Молдовы, двое из которых были задержаны и помещены под стражу в декабре 2022 года, еще трое находятся в статусе подозреваемых. Они были завербованы представителями спецслужб третьей страны для помощи в действиях, описанных в уголовном кодексе как враждебная деятельность против Республики Молдова, а также в действиях по дестабилизации, направленных на нарушение конституционного порядка в государстве с применением насилия», - говорится в сообщении СИБ.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы сообщила о раскрытии иностранной агентурной сети, которая действовала в республике.

В поле зрения силовых органов республики также находятся иностранные граждане, которые, по данным следователей, финансировали и руководили подрывной деятельностью выходцев из Молдовы.

Расследование в отношении этой группы идет с 2020 года. В СИБ считают, что они причастны к организации массовых акций протеста, разжиганию межнациональной розни.