МИД Азербайджана о решении Международного суда ООН

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал в своем Твиттере решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Международный суд вынес постановления по вторым запросам о временных мерах по заявлениям, поданным Азербайджаном и Арменией в отношении применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (постановления не являются решением по существу дела).

Суд отклонил 2 запроса из 3-х о временных мерах, поданных Арменией, касающихся утверждений «об организации и поддержке Азербайджаном протестов» и о «немедленном восстановлении и воздержании от нарушения снабжения природным газом...»

В отношении третьего запроса, вопреки утверждениям Армении, суд распорядился не так, как хотела армянская сторона: 1) суд исключил слова «свободно» и «все» и 2) добавил две важные формулировки, такие как «до окончательного решения суда по этому делу» и «принять все меры, имеющиеся в его распоряжении».

Поскольку Азербайджан никогда не блокировал и не препятствовал движению по Лачинской дороге, а принимал все зависящие от него меры для обеспечения безопасного движения по дороге, он будет продолжать делать это и после соответствующего постановления суда.

Суд подтвердил свой призыв к Армении воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор между двумя государствами. Согласно постановлению от 2021 года, Армения по-прежнему обязана принять срочные меры по предотвращению разжигания и поощрения расовой ненависти в отношении азербайджанцев.

Азербайджан будет по-прежнему требовать ответственности от Армении за продолжающиеся исторические и серьезные нарушения прав азербайджанцев», - написал Гаджизаде.