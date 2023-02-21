Греция о поставках Украине С-300

На вопрос, не просил ли госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Афины отправить С-300 в Украину, Панайотопулос ответил, что Греция «никоим образом не может этого сделать, ослабляя свою систему обороны».

«С-300 были приобретены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны», - подчеркнул министр.

При этом он пояснил, что поддержка комплексов С-300 в Греции «становится все сложнее»: «Если мы достигнем пункта, когда поддержка этих систем станет невозможной, мы либо решим проблему их поддержки, либо заменим их. Мы еще не достигли этого момента».

Греция с 1990-х годов располагает зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 «Фаворит», «Оса-АКМ» и «Тор-М1». В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300.