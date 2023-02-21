Эксперты: Цены на недвижимость в Турции могут взлететь
Цены на покупку и аренду недвижимости в Турции могут еще сильнее вырасти в ближайшее время после разрушительных землетрясений на юго-востоке республики.
Об этом сообщает газета Dunia со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.
По их мнению, с этой проблемой в первую очередь столкнутся такие большие города, как Стамбул, Измир и Анкара. Главными факторами повышения цен станут массовый переезд жителей страны из регионов, пострадавших при землетрясениях, а также отсутствие какого-либо контроля со стороны властей на рынке недвижимости.
В качестве одного из шагов по урегулированию данной проблемы эксперты называют контроль над повышением арендной платы, чтобы с арендаторов не просили «немыслимые суммы» за аренду квартиры или дома. В рамках данной инициативы также предлагается создание национальной карты стоимости аренды жилья по каждой из 81 провинции Турции.