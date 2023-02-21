Казахстан усилил подготовку операторов БПЛА
Министерство обороны Казахстана, проанализировав особенности вооруженного конфликта в Украине, активизировало подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военнослужащих артиллерийских подразделений.
Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны республики Султан Камалетдинов.
«Вооруженные силы всех государств, естественно, осуществляют анализ, наблюдают за ходом боевых действий. Делаются соответствующие выводы. Не бывает вооруженных конфликтов, похожих друг на друга, у каждого есть свои особенности. Поэтому мы анализируем, смотрим, делаем соответствующие выводы, вносим поправки в программу боевой подготовки», - сказал он.
По словам замглавы ведомства, в частности, в казахстанской армии стали интенсивней готовить операторов БПЛА.
«Потому что этот вооруженный конфликт показывает, что беспилотники применяются активно как в разведывательной деятельности, так и в ударной», - пояснил Камалетдинов.
В качестве еще одного примера он привел артиллерийские войска.
«Применение ракетных войск артиллерии стало наиболее массовым, стало особенностью в ходе боевой подготовки», - добавил замглавы Минобороны.