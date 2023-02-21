Казахстан усилил подготовку операторов БПЛА

«Вооруженные силы всех государств, естественно, осуществляют анализ, наблюдают за ходом боевых действий. Делаются соответствующие выводы. Не бывает вооруженных конфликтов, похожих друг на друга, у каждого есть свои особенности. Поэтому мы анализируем, смотрим, делаем соответствующие выводы, вносим поправки в программу боевой подготовки», - сказал он.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны республики Султан Камалетдинов.

Министерство обороны Казахстана, проанализировав особенности вооруженного конфликта в Украине, активизировало подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военнослужащих артиллерийских подразделений.

По словам замглавы ведомства, в частности, в казахстанской армии стали интенсивней готовить операторов БПЛА.

«Потому что этот вооруженный конфликт показывает, что беспилотники применяются активно как в разведывательной деятельности, так и в ударной», - пояснил Камалетдинов.

В качестве еще одного примера он привел артиллерийские войска.

«Применение ракетных войск артиллерии стало наиболее массовым, стало особенностью в ходе боевой подготовки», - добавил замглавы Минобороны.