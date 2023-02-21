Пекин заявил, что США должны «снизить роль атомного оружия»
Соединенные Штаты стремятся оправдать собственную военную гегемонию, выдвигая беспочвенные обвинения в адрес Китая, ядерный арсенал которого якобы представляет угрозу другим странам.
Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«Американская сторона неоднократно спекулировала понятием так называемой китайской ядерной угрозы. США это делают всего лишь для расширения собственного ядерного арсенала, чтобы найти предлог для сохранения собственной военной гегемонии», - сказал он на пресс-конференции.
Официальный представитель МО напомнил, что Вашингтон обладает самым большим запасом ядерного оружия в мире и «вкладывает огромные средства для усовершенствования своей ядерной триады», а также понижает порог применения подобных вооружений.
«Мы настаиваем, чтобы соответствующая сторона прекратила выступать с беспочвенными обвинениями и на деле снизила роль атомного оружия в стратегии национальной обороны», - подчеркнул он.
Тань Кэфэй уточнил, что США должны предпринять «реальные шаги для обеспечения глобальной стратегической стабильности». Он заверил, что Пекин никогда не применит первым ядерное оружие и не будет угрожать им странам, которые не обладают подобным арсеналом.
Кроме того, представитель оборонного ведомства отметил, что Китай не стремится к гонке вооружений и будет поддерживать объем стратегических вооружений «на минимальном уровне, необходимом для сохранения национальной безопасности».