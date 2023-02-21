В Польше предъявили обвинение российскому шпиону

Обвиняемый много лет жил в Польше, занимался предпринимательской деятельностью, участвовал в группах исторической реконструкции. По версии следствия, он пытался установить контакты с местными военнослужащими.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что он участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о Вооруженных силах Польши», - сказала Ваврынюк.

По ее словам, данные касались расположения отдельных воинских частей, их организационной структуры, фактической штатной численности, структуры управления, денежного довольствия солдат, а также деталей вооружения отдельных подразделений, вида применяемой техники и вооружения, правил связи и взаимодействия войск.

Мужчина был задержан в апреле 2022 года. В последние месяцы он находился под арестом.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.