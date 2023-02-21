МИД Азербайджана о незаконных визитах иранцев в Карабах
Азербайджанская сторона уверена в том, что, вопреки Трехстороннему заявлению, Армения вновь заинтересована в незаконном использовании Лачинской дороги, заявил заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов.
«Под незаконным использованием понимается ротация все еще не выведенного из Карабахского региона армянского воинского контингента, транспортировка по указанной дороге награбленных полезных ископаемых в Армению и их экспорт на международные рынки, доставка в регион представителей третьих стран, прежде всего некоторых граждан Ирана, по поводу чего Тегеран все еще не дал разъяснений», - отметил Мамедов.