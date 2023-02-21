Галузин: На пути к миру между Ереваном и Баку немало преград

По его словам, в основе усилий Москвы – «комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, предусматривающий ряд первоочередных мер, в том числе разблокирование транспортных связей между двумя странами, делимитацию армяно-азербайджанской границы, развитие контактов по линии гражданского общества».

Россия предпринимает целенаправленные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос, может ли мирный договор между Баку и Ереваном быть подписан в обозримой перспективе.

Замглавы ведомства подчеркнул, что «совокупно эти шаги должны привести к созданию условий для прочного, устойчивого и справедливого мира в регионе, отражением чего и станет мирный договор».

«Наше посредничество заключается в том, чтобы обеспечить конструктивный и содержательный диалог в целях поиска взаимоприемлемых развязок, учитывающих интересы обеих сторон. В этих целях спецпредставитель министра иностранных дел РФ по нормализации армяно-азербайджанских отношений Ховаев совершает регулярные поездки в Ереван и Баку - последний раз соответственно 9–10 и 14–15 февраля этого года. Мы также передавали партнерам российские соображения о базовых принципах и параметрах мирного процесса, учитывающие подходы сторон», - пояснил замминистра.

При этом он отметил, что «на пути к миру немало преград».

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном уходит корнями в историю. Чтобы прийти к его окончательному урегулированию, необходимы время и терпение, формирование таких условий, которые обеспечивали бы прочность, надежность и устойчивость двусторонних договоренностей, ведущих к созданию атмосферы взаимного доверия. Именно на это нацелена Россия, для которой мир и стабильность в Закавказье всегда будут на первом плане», - сказал Галузин.