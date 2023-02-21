Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане грузинская делегация во главе с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили посетила воинские части Сил специального назначения и Военно-морских сил азербайджанской армии, сообщили в Минобороны.

Делегации была предоставлена подробная информация о процессе подготовки спецназовцев, даны ответы на интересующие гостей вопросы.

Затем грузинская делегация прибыла в воинскую часть ВМС, ознакомилась с условиями, созданными в воинской части для личного состава, им рассказали об истории создания и деятельности воинской части.

Затем гости понаблюдали за показательными тренировками морского спецназа. Вниманию гостей были представлены современное оружие, боевые и транспортные средства, используемые морскими пехотинцами и спецназом.