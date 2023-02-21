Британская разведка: после провала Россия готовится к новому штурму Угледара

Российские силы в Донецкой области Украины продолжают попытки окружить Бахмут, а также готовятся к новому штурму Угледара, говорится в сводке британской разведки.

В последние два дня, говорится в обзоре, продолжались тяжелые бои под Бахмутом, где у украинских сил остаются открытыми пути снабжения на запад, «несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель».

Город Угледар снова подвергся сильному обстрелу, сказано в сообщении. «Существует реальная вероятность, что Россия готовится к очередному наступлению в этом районе», — заявили британские военные, напомнив, что в конце 2022 года и феврале 2023 года наступление россиян под Угледаром провалилось.

В Минобороны Великобритании считают, что за боевые действия в районе Угледара по-прежнему отвечают войска Восточного военного округа, которым командует генерал-полковник Рустам Мурадов. По мнению британских военных, на Мурадова оказывают давление, чтобы он улучшил результаты после предыдущих неудач. «Однако маловероятно, что у Мурадова есть ударная сила, способная добиться прорыва», — заявили в Минобороны Великобритании.