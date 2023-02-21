Снимки разрушений в провинции Газиантеп
«Роскосмос» опубликовал снимки провинции Газиантеп на юге Турции после разрушительных землетрясений.
Фото размещены в официальном Telegram-канале госкорпорации.
«Космический аппарат «Канопус-В» заснял последствия катастрофы в провинции Газиантеп», - говорится в информации.
Как сообщалось ранее, «Роскосмос» задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга.