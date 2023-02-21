В Британии заявили о работе над вступлением Украины в НАТО

Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с альянсом Британия работает уже сейчас, заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Он подчеркнул, что Британия делает все возможное, чтобы украинская армия отвечала стандартам НАТО: «Я согласен с генсеком НАТО, что Украина станет членом альянса. Мы должны убедиться, что есть план для продолжения поддержки Украины не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе. В идеале, чтобы стать членом НАТО, должно быть большее снаряжение, соответствующее стандартам. А также совместимость всех сил разных стран», - отметил Сунак.