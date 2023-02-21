Глава украинской разведки похвалил наемников Пригожина

«Вагнеровцы» действуют более решительно, чем мобилизованные, хотя и сформированы из зэков. Такую оценку наемникам ЧВК «Вагнер» дал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

Журналисты попросили Буданова оценить российских военных, отметив, что в украинском обществе говорят об армии РФ унизительно. Тогда как воюющие украинцы указывают, что у них довольно яростный враг.

«Здесь не может быть однозначного ответа, потому что он разный. Как сравнивать подразделение территориальных войск, сформированное из мобилизованных, и, скажем, элитное подразделение Воздушно-десантных войск или подразделение частной военной компании «Вагнер»? Это небо и земля. «Вагнер» во всем выше. К сожалению, это верно», — констатировал украинский генерал-майор.

Буданов отметил: штурмовые отряды «Вагнер» обычно сформированы из зэков, но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные. И они действуют «решительно, достаточно мощно».

По его словам, очень небольшая часть «вагнеровцев» — те, кто служит в ЧВК много лет, — имеет внутреннюю мотивацию, «определенный кодекс». А 90% — это зэки, мотивированные исключительно страхом.