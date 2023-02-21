Путин: Правда за Россией ВИДЕО
Будущее, как и правда, на стороне России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с ветеранами боевых действий.
«Смотрю, у нас сзади ребята стоят - молодые совсем. Я позавчера, когда выступал с посланием (Федеральному собранию – ред.), последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я, когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», - сказал он.
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