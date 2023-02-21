Венгрия призывает Байдена к мирному урегулированию в Украине

Президент Венгрии Каталин Новак призвала своего американского коллегу Джо Байдена к мирному урегулированию конфликта в Украине.

По ее словам, днем ранее состоялся обмен мнениями с американским лидером во время его встречи с руководителями 9 стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

«Поговорила с американским президентом о войне и подчеркнула, что мир нужен как можно скорее, венгры хотят мира», - написала Новак на своей странице в Facebook.

Она дополнила публикацию фотографиями своей встречи с Байденом во время варшавского саммита «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что, по его мнению, возможность достижения мира в Украине в значительной степени зависит от позиции США, которые оказывают основную политическую и военную поддержку этой стране. Будапешт считает, что переговоры об урегулировании украинского конфликта должны идти не только между Москвой и Киевом, но и между Москвой и Вашингтоном.