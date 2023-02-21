В Баку судят Мусеибова: жестоко убил жену
Завершено предварительное следствие по уголовному делу 44-летнего жителя Баку Видади Мусеибова, обвиняемого в убийстве жены.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Сабухи Гусейнов. Подготовительное заседание суда назначено на 7 марта.
Убийство произошло в прошлом году 11 ноября в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 38-летней Севиндж Мусеибовой. Следствие выяснило, что преступление совершил ее бывший супруг Видади Мусеибов: он нанес женщине многочисленные удары ножом.
По факту возбудили уголовное дело. Видади Мусеибова задержали в качестве подозреваемого.