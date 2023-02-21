ЕС изучает возможность несоблюдения странами СНГ санкций против России армения под прицелом
Евросоюз изучает возможные случаи обхода странами СНГ западных санкций против России.
Об этом заявил посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан в интервью газете Financial Times.
«Мы наблюдаем резкое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный рост торговли с третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России, - сказал он. - У них вдруг появилось много новых потребностей в этом материале, и товары остаются там? Или часть из них в той или иной форме просачивается в Россию?»
О'Салливан не стал называть конкретные страны, указав, что придерживается «презумпции невиновности» в вопросе изучения изменения торговых потоков.
Он добавил, что представители ЕС, США и Великобритании на встрече в четверг поделятся своими данными о возможном обходе санкций и мерах по ужесточению контроля за их соблюдением.
Газета со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития сообщила, что за последние месяцы, в частности, заметно выросла торговля ЕС с Арменией и Кыргызстаном, которые в свою очередь нарастили экспорт в РФ.
В правительстве Армении заявили изданию, что «предпринимают все меры по предотвращению любых попыток обхода санкций».