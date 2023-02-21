«Мы наблюдаем резкое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный рост торговли с третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России, - сказал он. - У них вдруг появилось много новых потребностей в этом материале, и товары остаются там? Или часть из них в той или иной форме просачивается в Россию?»

Об этом заявил посол ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан в интервью газете Financial Times.

О'Салливан не стал называть конкретные страны, указав, что придерживается «презумпции невиновности» в вопросе изучения изменения торговых потоков.

Он добавил, что представители ЕС, США и Великобритании на встрече в четверг поделятся своими данными о возможном обходе санкций и мерах по ужесточению контроля за их соблюдением.

Газета со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития сообщила, что за последние месяцы, в частности, заметно выросла торговля ЕС с Арменией и Кыргызстаном, которые в свою очередь нарастили экспорт в РФ.

В правительстве Армении заявили изданию, что «предпринимают все меры по предотвращению любых попыток обхода санкций».