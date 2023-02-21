Берлин призвал Россию вывести войска из Украины

«То, чего требует мировое сообщество, не может быть проще: прекращение российских атак, защита гражданского населения, соблюдение территориальной целостности Украины путем вывода российских войск, ответственность за совершенные преступления», - заявила она в Берлине перед вылетом в Нью-Йорк на специальную сессию Генассамблеи ООН, приуроченную к первой годовщине начала полномасштабной войны России против Украины.

По словам Бербок, по прошествии одного года столь же очевидно, что Украина абсолютно без всякой вины пострадала от российской агрессии.

«Никто, кроме России, не хочет этой войны. Мы хотим мира, Украине и всему миру нужен мир», - подчеркнула она.