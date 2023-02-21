Лига конференций: сможет ли «Карабах» написать историю в Генте?

Сегодня в полночь по бакинскому времени в бельгийском Генте начнется ответный матч 1/16 финала Лиги конференций между «Гентом» и « Карабах ом». Игра пройдет на стадионе «Геламко Арена». Напомним, в первом матче « Карабах » обыграл «Гент» со счетом 1:0.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом.

Перед приездом в Бельгию «Карабах» потерял Марко Янковича, получившего травму на тренировке. Продолжает отбывать дисквалификацию Кевин Медина.

В том случае, если «Карабах» пройдет «Гент», в 1/8 финала ему могут достаться: АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Ницца» (Франция), «Сивасспор» (Турция), «Слован» (Словакия), «Вильярреал» (Испания), «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьевка состоится 24 февраля и начнется в 16:00 по бакинскому времени. Победитель противостояния «Гент» - «Карабах» первый матч 1/8 финала проведет дома 9 марта. Ответная игра состоится 16 марта на выезде.

Стоит сказать, что выход «Карабаха» в 1/8 финала станет историческим достижением для всего азербайджанского футбола. Никогда ранее наши команды не пробивались в число 16 лучших в еврокубке.