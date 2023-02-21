В Москве назвали условие начала переговоров с Украиной

Россия готова к урегулированию «украинской проблемы» дипломатическим путем, но для этого Киев и страны Запада должны «сложить оружие», заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, дипломатическое решение возможно, «если страны Запада и власти в Киеве сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов».

Галузин отметил, что Москва готова достичь целей «спецоперации» мирным путем. Цели, по словам Галузина, следующие: защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз для безопасности России.