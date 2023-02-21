Экс-сотрудник администрации президента США на прямом проводе с haqqin.az о новой роли Азербайджана

Беседовал: Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:52

Посольство США в Баку организовало Zoom-встречу haqqin.az со старшим научным сотрудником Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете, бывшим сотрудником Белого дома (в период администрации Клинтона и Обамы) Джонатаном Элкиндом, посвященную вопросам энергетической безопасности Европы и возобновляемым источникам энергии. По словам Элкинда, который в 2009-2014 годах занимался международными вопросами, связанными с энергетической политикой США в национальном Совете безопасности при администрации президента Билла Клинтона и на посту заместителя министра энергетики США, война в Украине привела к глобальному энергетическому кризису и беспрецедентному дефициту энергии в Европе.

«Россия не только принесла в Украину человеческие трагедии, но и остановила поставки газа в Европу, что привело к сложной энергетической ситуации, - подчеркнул Элкинд, открывая встречу с журналистами. - Вместе с другими государствами «большой семерки» Соединенные Штаты Америки приняли меры, позволившие ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов и тем самым сократить возможности Кремля вести войну в Украине. Важно подчеркнуть, что Россия спровоцировала энергетический кризис не только на европейском, но и на мировом энергетическом рынке, вследствие чего резко возросла стоимость не только нефти и газа, но и других видов топлива, к примеру, угля. В свою очередь, взлетевшие цены на энергоносители оказали негативное влияние на мировую торговлю. Кризис в энергетике вызвал резкий рост цен на мировом продовольственном рынке и на другие товары и сырье». Эксперт отметил, что до войны в Украине Евросоюз ежегодно импортировал 155 миллиардов кубометров российского газа. И для некоторых стран этот объем представлял очень важное значение. К примеру, Германия достаточно эффективно использовала дешевый российский газ для развития своей промышленности. Роль российского газа была также весьма высока в европейских сталелитейных, станкостроительных и других промышленных предприятиях. «Так что нетрудно представить, в каком положении оказались эти предприятия после прекращения импорта российского топлива, - отметил американский ученый. – Помимо этого, в ЕС на 50 процентов упала выработка электроэнергии в гидроэлектростанциях. Также снизилась производительность европейских атомных электростанций, поскольку некоторые французские АЭС пришлось остановить на ремонт. И в этой сложной ситуации помощь Европе поставками альтернативного газа оказал Азербайджан. Хочу отметить, что, работая в Совете национальной безопасности при администрации президента Клинтона, мы обсуждали вопросы, касающиеся роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Могу констатировать, что с тех пор Баку провел очень большую работу в этом направлении». По словам Элкинда, увеличение добычи с месторождения «Шахдениз» и транспортировка «голубого топлива» по стратегическому Южному газовому коридору (ЮГК) до Италии стали весьма важным вкладом Азербайджана в усилия Евросоюза по преодолению энергетического кризиса.

«Сейчас европейские лидеры заняты поисками путей быстрого перехода от углеводородов к ВИЭ и самообеспечению энергией, - отметил Джонатан Элкинд. - Но это, так сказать, в будущем. А пока для жизнеобеспечения европейской экономики приходится использовать традиционные источники - нефть, газ, уголь и другое топливо. И Европа испытывает острую потребность в азербайджанских энергоресурсах». Касаясь возможности реализации Транскаспийского газопровода, Элкинд отметил, что, проложив по дну Каспийского моря не очень протяженный газопровод, можно будет экспортировать в Европу огромные запасы туркменского газа по уже готовой азербайджанской газотранспортной инфраструктуре. «В этом случае, - уточнил эксперт, - путь туркменского газа к европейским потребителям будет более коротким, нежели в Россию или Китай. Причем у Ашхабада достаточно ресурсов, чтобы, наряду с Россией и КНР, поставлять через ЮГК свой газ в Европу. Но, к сожалению, при всей технической и финансовой осуществимости Транскаспийского проекта мы пока не видим особой заинтересованности в нем со стороны европейских лидеров». Эксперт отметил, что в 2022 году США сделали все возможное, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом. До войны в Украине две трети американского сжиженного газа шло в Азию, а треть - в Европу и другие регионы. С 2023 года все изменилось. И сегодня две трети газа идет в ЕС и лишь треть - в Азию и другие регионы мира. «Если бы США не увеличили поставки сжиженного газа в ЕС, европейцам пришлось бы покупать его у других экспортеров по гораздо более высокой цене, - подчеркнул эксперт. - Причем Евросоюзу повезло в том, что из-за продолжающейся пандемии ковида экономика Китая не нуждается в увеличении энергопотребления, а нынешняя зима в Европе выдалась на удивление теплой».