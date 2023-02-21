В рамках новой акции каждый может приобрести любой вид товара со скидкой до 50% при покупке наличными. А при покупке в рассрочку можно приобрести товар до 24 месяцев без первоначального взноса, без процентов и даже без комиссии .

Kontakt объявил акцию «Исполни свое желание» для тех, кто не успел купить желаемую продукцию во время акции в честь Дня Святого Валентина.

Не заставим вас долго ждать, перейдем к предложениям, которые помогут сэкономить на бюджете. Итак, при покупке наличными до 28 февраля вы можете приобрести:

● Фен Rowenta (2200 Вт, имеющий 3 режима) всего за 59 манатов вместо 100;

● Bluetooth-наушники Blackview (время работы: 6 часов) всего за 39 манатов вместо 70;

● Энергосберегающую стиральную машину Hoffmann (вместимость: 6 кг) всего за 379 манатов вместо 500.

При покупке в рассрочку можете приобрести:

● Смартфон Samsung Galaxy A53 (память: 128 Гб, экран: 6,5") за 69 манатов в месяц, на 12 месяцев без первоначального взноса и без процентов.

Кроме того, на сайте kontakt.az и в любом магазине сети можете приобрести телевизоры и бытовую технику в рассрочку на 18 месяцев, а всю мебель - на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Одним словом, приходите в магазины Kontakt за специальными предложениями, доступными кредитными условиями, здесь вы найдете все нужное для дома среди более 30 000 видов товаров.