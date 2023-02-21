В Азербайджане гражданин Кувейта вышел на незаконную охоту и был пойман
Во время очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов на территории Саатлинского района, задержан иностранный гражданин, занимавшийся незаконной охотой.
По словам сотрудника Госслужбы Бахруза Мухаммедова, в ходе разбирательства было установлено, что это гражданин Кувейта Халед Аль Рашиди.
«В отношении указанного лица приняты соответствующие меры», - указал сотрудник Госслужбы.