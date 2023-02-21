Киев о возможности атак регионов России
Украина готова гарантировать, что не использует истребители, поставок которых она добивается от Запада, для нанесения ударов по территории России, за исключением тех регионов, которые Киев считает своими.
С таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с прессой в Нью-Йорке накануне спецсессии Генассамблеи ООН по Украине.
«Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы наносить удары по России на оккупированных территориях Украины», - сказал Кулеба в ответ на вопрос, будет ли Украина использовать для ударов по России западные военные самолеты, если получит их.
«Мы гарантируем, что мы будем использовать западное оружие, чтобы освободить украинские территории», - сказал глава МИД.