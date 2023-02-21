Киев о возможности атак регионов России

Украина готова гарантировать, что не использует истребители, поставок которых она добивается от Запада, для нанесения ударов по территории России, за исключением тех регионов, которые Киев считает своими.

С таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с прессой в Нью-Йорке накануне спецсессии Генассамблеи ООН по Украине.