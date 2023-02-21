Центробанк Турции снизил ключевую ставку

Центробанк Турции в четверг, 23 февраля, снизил ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 8,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С декабря 2022 года ставка составляла 9%, в октябре прошлого года она была снижена с 12% до 10,5%.

Власти Турции с декабря 2021 года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. В рамках этой программы ЦБ республики постепенно снижает ключевую процентную ставку.