Улицу перед посольством России в Лондоне выкрасили в цвета украинского флага.

Проезжая часть дороги была выкрашена с помощью строительных тележек, в которых были помещены мешки с краской, затем «рисунок» «подправили» швабрами так, что теперь машины в одном направлении двигаются по желтой полосе, а в противоположном - по синей.

Это не первая подобная акция. Еще в марте активисты подсветили цветами украинского флага в знак поддержки Украины фасад здания посольства РФ с помощью проектора.