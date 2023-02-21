Оман открыл небо для Израиля

«В рамках постоянных усилий Султаната Оман по выполнению своих обязательств в рамках Чикагской конвенции 1944 года Управление гражданской авиации подтверждает, что воздушное пространство страны открыто для всех перевозчиков, отвечающих требованиям безопасности полетов», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от бывшего султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида обязательство открыть воздушное пространство страны для авиакомпании El Al. Впоследствии преемник Кабуса, султан Хайсам бен Тарек Аль Саида, отменил это решение. В июле 2022 года бывший министр транспорта Израиля Мейрав Михаэли заявила в интервью агентству Reuters, что El Al рассчитывает начать полеты в страны Азии через воздушное пространство Саудовской Аравии и Омана. Однако для этого, по словам Михаэли, странам потребуется «освежить» ранее достигнутые договоренности.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название «Авраамовы соглашения». Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового Кабмина он заявил, что одной из главных задач его правительства станет «резкое расширение круга мира» между Израилем и арабскими государствами.