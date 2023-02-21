В Минздраве состоялась встреча с региональным директором Всемирного банка
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане региональным директором Всемирного банка по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Фадией Саада.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев, приветствуя гостей, подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком: «Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала, является приоритетным вопросом для нашей страны. И поэтому сотрудничество со Всемирным банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта».
Теймур Мусаев отметил, что регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Всемирного банка придают мощный импульс укреплению сотрудничества.
Выразив благодарность за теплый прием и высокое гостеприимство, Фадия Саада подчеркнула плодотворное сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном, а также выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения Азербайджана. По ее словам, целью визита в Баку является обсуждение потенциальной поддержки Всемирного банка правительству Азербайджана по развитию человеческого капитала и реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».
В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и дальнейшие перспективы развития сотрудничества, а также новые возможности для реализации совместных проектов.