В Минздраве состоялась встреча с региональным директором Всемирного банка

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане региональным директором Всемирного банка по развитию человеческого капитала в Европе и Центральной Азии Фадией Саада.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр здравоохранения Теймур Мусаев, приветствуя гостей, подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком: «Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала, является приоритетным вопросом для нашей страны. И поэтому сотрудничество со Всемирным банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта».