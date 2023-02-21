Киев считает невозможными переговоры с Москвой

«Сейчас наши лучшие переговорщики и дипломаты – солдаты», - сказала она.

Такое мнение выразила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью газете El Periódico.

Переговоры между Украиной и Россией в настоящий момент невозможны.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Киев в ближайшее время может начать переговоры с Москвой, Верещук заверила, что «в настоящее время это невозможно».

«Мы не будем участвовать ни в каких переговорах», - добавила она.

Вице-премьер также отметила, что «в Бахмуте есть мирные жители, которым угрожает серьезная опасность».

«Мы хотели бы их эвакуировать, но закон не позволяет нам принуждать их к выезду или эвакуировать их детей без письменного согласия их родителей», - уточнила Верещук.

Она также выразила надежду на то, что война закончится в 2023 году.