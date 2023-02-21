Отметим, что ранее haqqin.az в статье « Варданяна смещают. Прокурора назначают » писал, что согласно источникам, близким к властям Армении, Варданяна снимут с «поста госминистра». В частности, сообщалось, что Ереван недоволен олигархом и планирует назначить вместо него «генпрокурора» Гургена Нерсисяна. Сам Нерсисян подтвердил эти сообщения, заявив, что ему уже предложена должность «госминистра», но с решением он пока не определился.

При этом источники, близкие к Варданяну, утверждают, что «госминистр» не собирается никуда уходить, даже если его «отстранят от должности». По их словам, олигарх в любом случае останется в Ханкенди, чтобы мобилизовать вокруг себя все «оппозиционные силы Арцаха».

Накануне бывший замминистра обороны Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян также заявлял, что отставка Варданяна является правильным решением. По мнению Мелконяна, Варданян внес «раскол во власть Карабаха. Конечно, его прислали русские, а кто еще?»

Официальный Ереван окончательно решил избавиться от Варданяна. При этом нет никаких подтверждений тому, что Москва готова отказаться от дальнейшей поддержки сепаратистского режима в Ханкенди, даже если Рубен Варданян уберется туда, откуда пришел.