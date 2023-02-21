Алиев повысил зарплаты работникам сферы образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении с 1 февраля зарплат работникам сферы образования.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте главы государства, надбавки в пределах 10% от суммы ежемесячной зарплаты получат педагоги, прошедшие диагностическое оценивание, директора школ и их заместители, а также руководители допризывной подготовки молодежи.

Согласно другому распоряжению президента, 10%-ная надбавка к зарплате полагается преподавателям колледжей, прошедшим диагностическую оценку знаний и умений, в том числе руководителям допризывной подготовки и физического воспитания молодежи, работникам, занимающимся управленческой и учебной деятельностью.