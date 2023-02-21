Лукашенко: Россия за прекращение войны в Украине фото
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Россия выступает за прекращение конфликта в Украине.
«Сто процентов убежден, что россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами. Делайте (США – ред.) конкретные шаги к миру, и мир будет», - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, сообщает БЕЛТА.
Белорусский президент сказал, что «наш путь в Украине - это путь мира».
«Китайцы придерживаются этого пути», - уверен Лукашенко.
Он также отметил, что если позиция Китая по конфликту в Украине не будет услышана, это приведет к серьезным последствиям.
«Если это послание (Си Цзиньпина по поводу войны в Украине – ред.), которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия. Поэтому я, просто забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», - сказал белорусский лидер.