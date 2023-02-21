Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Россия выступает за прекращение конфликта в Украине.

«Сто процентов убежден, что россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами. Делайте (США – ред.) конкретные шаги к миру, и мир будет», - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, сообщает БЕЛТА.

Белорусский президент сказал, что «наш путь в Украине - это путь мира».