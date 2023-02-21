В городе Масаллы в жилом комплексе Digah сотрудники Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве и Госслужбы пожарного надзора МЧС выявили факт проведения строительных работ без соответствующего разрешения, с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате предпринятых сотрудниками МЧС мер незаконное строительство было пресечено, а объект снесли.