Лукашенко о визите Байдена в Киев: Это попугайничество

По его словам, это событие стоит в одном ряду с инцидентом с китайским аэростатом, сбитым Соединенными Штатами, сообщает БЕЛТА.

Однако подобного рода ход нельзя считать оригинальным, подобный визит, тоже с американской стороны, уже был не так давно, намекнул президент.

«Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию. Вот тут точно не получится», - заявил он.

«Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет, - обратил внимание Лукашенко. - Главный соперник США - это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи».

Он пояснил, что речь идет о китайском шаре, сбитом американцами.

«Они по-американски устроили шоу: напрягали, напрягали свое общество, чтобы все видели, какая опасность от этого китайского объекта. И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм», - сказал президент.