Вертолет с министром спорта и молодежной политики Ирана и другими пассажирами на борту разбился во время посадки на территорию спорткомплекса в городе Бафт, сообщает IRNA.

Иранское агентство со ссылкой на очевидцев указало, что министр жив и серьезных травм не получил, некоторые из находившихся на борту пассажиров госпитализированы.

По словам одного из очевидцев, при посадке воздушное судно потеряло управление. Власти Ирана пока не комментировали произошедшее, указывает IRNA.