Жесткая посадка вертолета в Казахстане: есть пострадавшие

«В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспас». Причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы», - говорится в сообщении.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Вертолет совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области Казахстана при облете магистрального нефтепровода.

По данным ведомства, борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе.

«На проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме», - отметили в министерстве.

Как уточнили в комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, на борту вертолета находились 5 членов экипажа и 2 пассажира.

«По предварительным данным, жертв нет, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники департамента по ЧС», - отмечается в сообщении.