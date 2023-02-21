Национальная кулинарная команда Азербайджана возвращается из Италии с четырьмя медалями
Национальная кулинарная команда Азербайджана завоевала еще одну медаль в последний день «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс шеф-поваров» в Римини (Италия). Повара, участвовавшие в конкурсе при поддержке Государственного агентства по туризму, завоевали в общей сложности четыре бронзовые медали.
В последний день европейского полуфинала конкурса, организованного Всемирной ассоциацией кулинарных обществ (Worldchefs), азербайджанский шеф-повар Эмиль Зейналзаде завоевал бронзовую медаль в категории «Глобальный молодой повар».
Напомним, в первый день соревнований члены команды Азербайджана завоевали бронзовые медали в трех других категориях - «Глобальный конкурс шеф-поваров», «Глобальный шеф-повар по кондитерскому делу» и «Глобальный веганский шеф-повар».
Таким образом, на этапе «Гран-при Европы 2023» азербайджанская команда завоевала медали в каждой из четырех категорий. Эта победа позволила членам азербайджанской команды пройти в финальный этап Всемирного конгресса поваров 2024, который пройдет в Сингапуре в следующем году.
Отметим, что в последний день соревнований тренеры национальной кулинарной команды Азербайджана Орхан Мухтаров и Мартин Майтланд приняли участие в процессе оценки в качестве вспомогательных членов жюри.
Также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов поддержал команду, посетив информационный стенд, подготовленный Государственным агентством по туризму на тему «Карабах, Шуша».
На «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс поваров», который проходил в Римини Экспо Центре, были представлены команды из Хорватии, Бельгии, Венгрии, Кипра, Румынии, Латвии, Германии, Сербии, Эстонии, Португалии, Словении, Испании, Люксембурга и других стран.