Национальная кулинарная команда Азербайджана возвращается из Италии с четырьмя медалями

Национальная кулинарная команда Азербайджана завоевала еще одну медаль в последний день «Гран-при Европы 2023: глобальный конкурс шеф-поваров» в Римини (Италия). Повара, участвовавшие в конкурсе при поддержке Государственного агентства по туризму, завоевали в общей сложности четыре бронзовые медали.

В последний день европейского полуфинала конкурса, организованного Всемирной ассоциацией кулинарных обществ (Worldchefs), азербайджанский шеф-повар Эмиль Зейналзаде завоевал бронзовую медаль в категории «Глобальный молодой повар».

Напомним, в первый день соревнований члены команды Азербайджана завоевали бронзовые медали в трех других категориях - «Глобальный конкурс шеф-поваров», «Глобальный шеф-повар по кондитерскому делу» и «Глобальный веганский шеф-повар».

Таким образом, на этапе «Гран-при Европы 2023» азербайджанская команда завоевала медали в каждой из четырех категорий. Эта победа позволила членам азербайджанской команды пройти в финальный этап Всемирного конгресса поваров 2024, который пройдет в Сингапуре в следующем году.