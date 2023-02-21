В Крыму прозвучало обращение Буданова: «Украина возвращает территории»

Как сообщают российские СМИ, обращение прозвучало в эфире радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке.

«Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», - рассказали в редакции «Спутника в Крыму».

Судя по видеозаписи, появившейся в социальных сетях, обращение Буданова предварялось украинским гимном.

«Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам: время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам», - говорит мужской голос на записи.