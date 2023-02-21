Глава Минобороны Армении обсудил с послом США региональную безопасность фото
Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с новым послом США в Ереване Кристиной Квин вопросы региональной безопасности.
Как сообщает пресс-служба армянского МО, министр и американский дипломат рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.
На встрече стороны поговорили также об обстановке на армяно-азербайджанской границе.
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