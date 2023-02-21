Глава Минобороны Армении обсудил с послом США региональную безопасность фото

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с новым послом США в Ереване Кристиной Квин вопросы региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба армянского МО, министр и американский дипломат рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.

На встрече стороны поговорили также об обстановке на армяно-азербайджанской границе.