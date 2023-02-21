Нефтяного олигарха времен Ельцина нашли мертвым

Согласно сообщению, 59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23:00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Спасти его не удалось.

Вячеслав Ровнейко – выпускник МГИМО, трудился в фирме «Союзнефтеэкспорт», какое-то время работал в Бельгии. В 2000 году с Леонидом Дьяченко – на тот момент мужем дочери экс-президента РФ Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V. Был также совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V. и гендиректором Межрегионального топливного союза.

Смерть Ровнейко стала восьмой в череде загадочных смертей топ-менеджеров российских нефтяных компаний. 1 августа прошлого года выпал из окна Центральной клинической больницы вице-президент «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. В январе 2022-го в элитном поселке в Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. В том же году, в марте, в Ленобласти обнаружили тело заместителя гендиректора единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери. Чуть позднее в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его супругу и дочь. В мае бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛ» Александр Субботин умер в Мытищах после сеанса у местных шаманов. В июле в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» у Финского залива нашли тело 61-летнего Юрия Воронова — гендиректора транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома».