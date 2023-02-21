Азербайджан и Эмираты обсуждают военно-техническое сотрудничество

В Абу-Даби продолжается Международная оборонная выставка и конференция İDEX-2023, в ней принимает участие и делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

В рамках выставки министр оборонной промышленности Мадат Гулиев встретился с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Ахмедом Аль Боварди.



Согласно сообщению пресс-службы Миноборонпрома, на встрече министры двух стран обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и ОАЭ в военно-технической сфере, перспективы дальнейшего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Международная оборонная выставка и конференция IDEX-2023 продолжит свою работу до 24 февраля.