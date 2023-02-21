G7 проследит за эффективностью санкций против России

Страны Группы семи (G7) внимательно следят за эффективностью санкций, введенных в отношении России, и готовы предпринять дополнительные шаги в случае необходимости.

Об этом говорится в совместном документе, принятом по итогам прошедшей в индийском Бангалоре встречи глав министерств финансов и центробанков стран G7.

«Мы также продолжим тесное сотрудничество с партнерами, направленное на соблюдение санкций и предотвращение любых попыток их избежать. В этом контексте мы призываем все остальные государства присоединиться к санкциям в отношении России», - отмечается в документе.